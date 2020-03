Nicolás Tagliani contó por qué Gustavo Costas no lo quiso en Alianza Lima en el 2003

Los cinco goles que Nicolás Tagliani consiguió en la Copa Libertadores 2003 quedó en la retina del hincha de Alianza Lima, así como la interrogante de lo que pasó para que el argentino deje las filas blanquiazules.

Poco menos de 17 años después, el exfutbolista reveló cuál fue la razón por la que Gustavo Costas lo dejó fuera de su lista a pesar de que tenía todo preparado para alargar el vínculo y el buen desempeño en el certamen continental.

“Mi representante ya había conversado con los directivos para renovar por una temporada más, pero llegó Gustavo Costa que tenía un pensamiento distinto, otra metodología de trabajo, trajo sus jugadores, hace negocios y no me lo banqué”, expresó Nicolás Tagliani a Libero.

Nicolás Tagliani jugó por Alianza Lima en la temporada 2003.

Además, el ‘Loco’ —como era conocido en Alianza Lima— enfatizó en la buena campaña que dejó en el torneo americano de clubes. “Hice cinco goles en Copa Libertadores, si fuera ahora ya me hubieran vendido a Europa en cinco minutos. Eran otro tiempos”, declaró.

PUEDES VER Joazhiño Arroé reveló que Kevin Quevedo se fue de Alianza Lima sin pagar una multa

En cuanto a su presente, Nicolás Tagliani detalló que se alejó del fútbol, aunque se mantiene ligado al deporte. Además, descartó ser entrenador.

“Soy profesor de educación física pero entreno para mi solo. Me gustaría ser manager y no estar metido en cuerpo técnico, no me gusta. Solo meto (recomienda) jugadores cuando me llaman desde Chile”, manifestó el exjugador de Alianza Lima.