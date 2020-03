Luis Aguiar: “Al único que quería volver era a Alianza Lima”

Luis Aguiar se ha ganado un lugar importante en el corazón de los hinchas blanquiazules. El volante uruguayo reveló que tenía muchas ganas de volver a Alianza Lima.

“Yo vuelvo al club que me llame. Al único que quería volver en ese momento era a Alianza Lima y volví", aseguró Luis Aguiar para el programa Último arco de Uruguay.

Aguiar habló también de su paso por Nacional, eterno rival del conjunto carbonero. “Nunca sentí miedo por las amenazas que recibí y nunca pasó nada en Uruguay. A veces te escribe un niño de 13 años por redes sociales y te pone ‘esto es Peñarol‘", indicó el ‘Canario’.

Luis Aguiar se refirió hace algunos días a su estado físico, pues reveló que la gente de Alianza Lima le dice gordo y que no corre, pero que en “las pruebas te das cuenta que no es algo físico”. "Voy a subir fotos de 2017 cuando anoté goles, di varias asistencias e íbamos primeros y yo con una panza que me daba vergüenza”, precisó.

El volante de Alianza Lima señaló que en Uruguay la situación por el coronavirus “se está complicando cada vez más, están viendo para tomar las medidas que se han tomado en diferentes países y seguro en los próximos días se sabrá más".

"Esto nos afecta a todos, y hay gente que necesita salir para ganarse los pesos y eso complica. Nos está yendo mal, pero estamos comprometidos a cambiar todo”, dijo.