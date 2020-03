Estos son los equipos peruanos que recibirán dinero de Conmebol por paralización

La paralización el el fútbol, por el brote de coronavirus, está afectando económicamente a los clubes que, al no haber partidos, no pueden cobrar importantes sumas de dinero por concepto de taquilla u otros ingresos. Los equipos peruanos no son la excepción y es por eso que, para algunos de ellos, el último anuncio de la Conmebol les cae como anillo al dedo.

El ente rector del fútbol sudamericano decidió adelantar el dinero correspondiente a los equipos que participan en sus torneos internacionales; la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Es por ello que Alianza Lima, Deportivo Binacional, Melgar de Arequipa y Sport Huancayo serán los equipos que se beneficiarán.

PUEDES VER Conmebol llama a acatar la cuarentena con partido de la selección peruana [VIDEO]

El monto que recibirán estas instituciones será el 60 % de lo estipulado por la Conmebol. Estos cuatro clubes se mantienen con vida en los dos torneos antes mencionados. Alianza Lima y Binacional se encuentran jugando la Copa Libertadores. Ambos clubes ya jugaron dos fechas de la fase de grupos del torneo y les toca recibir el porcentaje de los 3 millones de dólares que les corresponde.

Por su parte, Melgar y Sport Huancayo clasificaron a la segunda fase de la Copa Sudamericana eliminando a Nacional de Potosí y Argentinos Juniors, respectivamente. A los dos clubes les corresponde 375 000 dólares.

PUEDES VER Conmebol y Racing Club saludaron a Melgar por su 105 aniversario

“Situaciones como ésta, requieren respuestas ágiles y excepcionales; destinadas tanto a preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano, como a disminuir en la medida de lo posible el impacto económico que supone la interrupción de las competiciones”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.