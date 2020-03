Hinchas critican a Nolberto Solano y piden su salida del comando técnico de la selección peruana

La pandemia del coronavirus ha golpeado al Perú con 580 personas infectadas y nueve fallecidos, según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa). Ante este escenario, el presidente Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia hasta el 12 de abril, porque hay más de 18 mil detenidos que no han cumplido con la orden del gobierno: de quedarse en sus casas y evitar la expansión del COVID-19.

Uno de ellos ha sido Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana. El DT del seleccionado sub 23 fue arrestado la noche del jueves por la Policía Nacional del Perú (PNP). Aparentemente, el ‘Maestrito’ se encontraba, junto al exjugador Pablo Zegarra, en una fiesta en una vivienda en el distrito de La Molina. Las imágenes fueron compartidas a nivel nacional por el programa de espectáculos de Magaly TV La Firme.

Mientras era conducido a una dependencia policial, Solano negó cualquier fiesta en pleno aislamiento social. "No señor, ¿Qué fiesta?”, dijo Ñol. Luego de quedar en libertad, el exDT de Universitario de Deportes explicó a RPP que no incumplió con la norma del gobierno porque “los que no se pueden juntar son los están infectados”.

En Twitter, los hinchas de la selección peruana criticaron a Nolberto Solano por no respetar el Estado de Emergencia, decretado por el presidente Vizcarra y pidieron su salida del comando técnico de la Bicolor.

Nolberto Solano

“Lamentablemente Solano debe irse de la Selección por no respetar Estado de Emergencia”, “Deplorable es salir de farra e intentar justificarse. Lo lamento por la FPF, pero debe ser separado de la selección”, “La ley debe ser igual para todos. Solano debió ser enmarrocado y quedarse en la comisaria”, fueron los comentarios de los usuarios en la red social.