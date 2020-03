Nolberto Solano tras ser retenido por incumplir cuarentena: “Estoy arrepentido”

Nolberto Solano se mostró arrepentido este viernes luego de ser retenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por incumplir el aislamiento social obligatorio la noche del jueves por coronavirus. El miembro del comando técnico de la selección peruana también pidió disculpas al periodista Jaime Chincha de RPP.

“Pido disculpas, tuve una conversación acalorada (con el periodista Jaime Chincha) por la situación que viví. Estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores. También quiero pedir disculpas por esta situación, los que me conocen saben que siempre he tratado de manejarme de la mejor manera”, explicó Solano al programa Encendidos de RPP.

Nolberto Solano y el exjugador Pablo Zegarra fueron retenidos por hora y media en una dependencia policial. El entrenador de la selección peruana sub 23 negó que haya estado en una fiesta y comentó que no presenta los síntomas del COVID-19.

“Simplemente, a veces no pensamos por unos minutos en ir a un almuerzo y después terminar en una situación como la que terminó anoche. No fue una fiesta. Una vecina me invitó a almorzar, estoy arrepentido, no hubo más de 5 o 6 personas", agregó.

“Se han hablado durante estos últimos días que hay varias situaciones. Al tener o no tener los síntomas, la medida está tomada porque obviamente los expertos te indican no salir y hay que hacerlo. No me han hecho un test y estoy encerrado en mi casa desde que pasó todo esto”, concluyó.