Solano tras quedar en libertad: “Los que no se pueden juntar son los que están infectados”

Tras haber quedado en libertad, el entrenador de la Selección Peruana Sub 20 dijo para RPP que “los que no se pueden juntar son los que están infectados”.

El asistente de Ricardo Gareca fue detenido junto a Pablo Zegarra esta noche por la Policía Nacional al incumplir el aislamiento social. Ambos se encontraban en una casa en una aparente reunión cuando se dio la intervención.

‘Ñol’ Solano fue llevado a la comisaría más cercana del distrito de La Molina, mientras que reclamaba el porqué lo estaban llevando. "No señor, ¿Qué fiesta?”, decía mientras era intervenido según las imágenes difundidas por el programa de espectáculos Magaly TV La Firme.

Luego de haber quedado en libertad, el entrenador de la Selección Peruana Sub 20 dialogó con RPP, donde señaló que “los que no se pueden juntar son los están infectados”, por lo que siente que su detención no fue por incumplimiento de las medidas dadas por el Presidente Martín Vizcarra.

Así mismo, Nolberto Solano dijo en su salida de la comisaría de La Molina que “era una reunión, no una fiesta, mira como estoy vestido. Todo el mundo se queja". Por su parte, Pablo Zegarra decidió no declarar y subirse a un auto para dirigirse a su hogar.