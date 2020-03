Solano y Zegarra fueron registrados como infractores tras incumplir el toque de queda

Nolberto Solano y Pablo Zegarra se convirtieron en tendencia este jueves 26 de marzo y no sus buenas acciones, sino porque fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú por no respetar el toque de queda. A pesar de que ambos no fueron encarcelados, se conoció que los dos fueron registrados como infractores.

El asistente técnico de la selección peruana y el ex entrenador de Sporting Cristal fueron captados participando en una reunión social en el distrito de La Molina pasando las 8.00 p.m., horario establecido para el inicio del toque de queda declarado por el presidente Martín Vizcarra para la lucha contra el coronavirus.

El mandatario peruano había dado un mensaje pasando el mediodía en el cual dejó claro que se iban a tomar medidas más estrictas con respecto a las personas que no cumplían con esa orden. Mientras que Zegarra no declaró ante la prensa presente, Solano hizo todo lo contrario y tras negar que estaba en una fiesta dijo: “los que no se pueden juntar son los que están infectados”.

“Vamos a hacer un registro exacto con el nombre y DNI (de los infractores) para que sea derivado al Ministerio Público, para que sea esta institución, la Fiscalía, la que haga la denuncia correspondiente para, de esta manera, evitar la impunidad de quienes incumplan la cuarentena”, señaló el jefe de Gobierno.

Los dos directores técnicos fueron llevados a la comisaría en La Molina y les tomaron los respectivos datos a cada uno; luego se pudo saber que fueron inscritos en una lista de gente que incumplió el estado de emergencia junto a otras tres personas; un hombre y dos mujeres, la cual una de ellas es de origen británico.

Solano y Zegarra se pronunciaron hoy viernes acerca del “incidente” y se mostraron arrepentidos por sus actos; sobre todo Ñol, quien después de este hecho no se sabe cuál será su futuro como miembro del comando técnico encabezado por Ricardo Gareca. Por otro lado, será la misma Fiscalía la que terminará la situación de ambos y se habla de una posible condena de hasta 3 años de prisión.