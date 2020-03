Escándalo de Nolberto Solano durante la cuarentena llegó hasta la prensa inglesa

Los años que pasó jugando para diferentes equipos de la Premier League hicieron que el nombre de Nolberto Solano quede grabado en la memoria de los hinchas ingleses. Por ello, no resulta extraño que cada cierto tiempo la prensa británica le dedique un par de encabezados al ‘Maestrito’, como ocurrió en esta nueva oportunidad.

Periódicos como Daily Mirror, Daily Mail o The Sun informaron este viernes sobre la detención del exfutbolista luego de incumplir el aislamiento decretado por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus en el país.

“Nolberto Solano detenido por la policía en Perú tras romper las reglas de cuarentena para asistir a una fiesta”, tituló el Mirror su nota sobre el asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana. El Mail informó de la siguiente forma: “'Nobby' Solano, exestrella de la Premier League, arrestado por asistir a una fiesta durante el aislamiento”. El medio agrega demás que Solano denunció que el incidente fue planeado por un programa televisivo.

En tanto, el tabloide The Guardian —uno de los diarios más leídos del Reino Unido— señaló en su titular: “La leyenda del Newcastle Nolberto Solano fue intervenida por la policía después de romper las estrictas reglas de la cuarentena por coronavirus para salir de fiesta”.

Las declaraciones de Nolberto Solano luego de su detención

Aunque inicialmente negó haber participado en una fiesta, Nolberto Solano reconoció este viernes su error y se mostró arrepentido por el comportamiento que exhibió hasta horas después de producido el operativo policial.

“Pido disculpas, tuve una conversación acalorada (con el periodista Jaime Chincha) por la situación que viví. Estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores. También quiero pedir disculpas por esta situación, los que me conocen saben que siempre he tratado de manejarme de la mejor manera”, manifestó ‘Ñol’ en conversación con RPP.