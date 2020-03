Selección peruana compartió emotivo video contra el coronavirus: “Siempre unidos”

La selección peruana subió a Twitter un emotivo video para esforzarnos en evitar el contagio del coronavirus. La Bicolor exhortó a la población a cumplir con el aislamiento social decretado por el Gobierno, y así disminuir el número de contagiados y muertos, que se elevó a 480 y 9, respectivamente.

“Cuando ya habíamos aprendido que juntos salíamos adelante, que juntos cantábamos el himno, que juntos nos abrazábamos y que juntos nos levantábamos, aparece un virus que nos obliga a separarnos, a tomar distancia y aislarnos. Por eso hoy no puedo estar contigo, no puedo estar a tu lado, no puedo celebrar un gol como un gol debe celebrarse”, se escucha en el inicio del video.

“¡Pero hay algo que el virus no sabe! Y es que no se trata de estar juntos. Se trata de estar unidos. Unirnos en la distancia, como cuando el país se unió y desde casa nuestro aliento se sintió hasta Nueva Zelanda, Rusia y Brasil. Como cuando faltó el capitán y unidos le dedicamos ese gol. Como cuando faltó el ’10′ y unidos llegamos a la final”, continuó el mensaje acompañado de imágenes de la Blanquirroja en la Copa del Mundo y Copa América.

En el spot, la selección peruana también pidió a la población ser solidarios y empáticos con las personas de bajos recursos. De esta manera y unidos, podremos vencer al COVID-19 en estos días de cuarentena.

“Siempre unidos. Es hora de parar el balón y pensar en el de al lado, pensar en nuestras familias, pensar en nuestros héroes, pensar en los más necesitados. Pensar. No importa dónde estés, en tu casa, en un cuarto, trabajando o luchando. Entendamos que hoy, no necesitamos juntarnos para estar unidos. Que la distancia se acorta con la solidaridad, respeto y empatía, que si esperamos 36, esta espera la podemos superar. Así es como vamos a jugar este partido y así es la manera como vamos a ganar. Más unidos que nunca. Por eso hoy, ¡Arriba, Perú!", concluye.