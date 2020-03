Jefferson Farfán manda un mensaje a los peruanos: “Vamos a ganar este partido al coronavirus”

View this post on Instagram

Los peruanos hemos demostrado que cuando estamos unidos logramos cosas increíbles. Una selección que después de 36 años clasificó al mundial junto a un país y su barra que fue nombrada la mejor del mundo. Estamos en momentos difíciles, todos estamos en momentos duros con este virus. Pero es el momento de volver a mostrar que juntos podemos lograr lo que nos proponemos otra vez. Quedémonos en casa, sigamos las recomendaciones que nos dan las autoridades y seamos solidarios siempre. Vamos a ganar este partido al Corona Virus todos juntos 👊 Arriba Peru 🇵🇪 #stayathomeplease🙏🏽❤️✨🏡