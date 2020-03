Menores de Melgar continúan con arduos trabajos físicos desde sus casas

La cuenta de Whatsapp del entrenador José Guevara está “full” y la memoria del celular al tope. A diario recibe decenas de videos de los muchachos de las divisiones menores de Melgar, sobre todo de las reservas. Todas las mañanas se comunica con cada futbolista para darle su rutina de trabajo físico y preparación.

En las redes oficiales de Melgar, se difundieron algunas imágenes de los deportistas trabajando en su casa y no se exagera al decir que son un ejemplo de juventud.

Guevara asegura que hay un buen grupo de jugadores en crecimiento. Además, para ellos el tema de la cuarentena es más complicado debido a su edad y la necesidad de una cancha de fútbol para su preparación.

“La fortaleza del trabajo entre nosotros es la confianza. Ellos confían en nosotros y nosotros en ellos, eso es muy importante y le da potencia a lo que estamos haciendo”, comenta el preparador físico.

Las reservas están en el primer lugar de la tabla y no se consideran ganadores. “Hay muchos integrantes que el año pasado perdieron en los torneos de sus categorías y no pasó nada. Si hoy vamos primeros, tampoco pasa nada, porque no se ha logrado aún el objetivo”, señaló.