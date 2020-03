Gerente de la Liga 1: “El torneo podría reanudarse en mayo”

La Liga 1 Movistar fue suspendida hasta el 30 de marzo luego de las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, tras el aumento a 416 personas contagiadas por el COVID-19 y 7 fallecidos, la cuarentena podría prolongarse unos días más y el Torneo Apertura se reanudaría en mayo próximo, según el gerente del torneo, Victor Villavicencio.

"La cuarentena podría ampliarse por lo que el Apertura podría reanudarse en el mes de mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo con sus planteles. Sin embargo, dependemos y debemos esperar las medidas que al respecto dicte el Gobierno”, dijo Villavicencio a Radio Ovación.

“En estos momentos nuestra prioridad es la protección de la salud de las personas, eso siempre estará por encima de todo. Nosotros como Liga1 Movistar, seguiremos acatando todas las normas que viene dictando el Gobierno que son para proteger la salud de todas las familias peruanas”, agregó.

En ese sentido, Villavicencio dejó en duda la realización de la Copa Bicentenario 2020 y comentó que el calendario deportivo del campeonato no se vería afectado, puesto que, los partidos se jugarían en las fechas de la Copa América.

"Se podría modificar el formato de la Copa Bicentenario o si se presentase un caso extremo no jugarla y en ese caso el 8vo puesto del acumulado de la Liga1 Movistar clasificaría a la Copa Conmebol Sudamericana 2021”, explicó.

“Junto con el jefe de operaciones, Jesús Gonzales, venimos analizando varios posibles escenarios y consideramos que, si no se presentan medidas extremadamente urgentes de parte del gobierno, no habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio y las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”, concluyó.