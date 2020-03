Técnico argentino de básquet: “Pensé alquilar una casa de playa para la cuarentena, qué animal fui”

La cuarentena es una medida drástica pero, en opinión de los expertos, la más adecuada para frenar el avance del coronavirus. Argentina, así como la mayoría de países de la región, tomó la decisión de decretar el aislamiento, algo con lo que Sergio Hernández, DT de la selección de básquet, se mostró de acuerdo, aunque reconoció que no tomó el asunto con la seriedad debida en un primer momento.

“Yo también diez días atrás era un poquito menos consciente que ahora. Por eso no juzgo a los que hace seis días hicieron cola para entrar a un balneario, porque tenían su casa ahí. A mí también se me vino a la cabeza al principio, ¿y si mi alquilo una casa en la playa y me voy a vivir la cuarentena ahí? Y hoy digo: ‘¡Qué animal que fui!” señaló en una entrevista por Instagram con el periodista Juani Martínez.

Pese a este inicial poco atinado, al final comprendió que acatar de forma de forma consciente la cuarentena era la mejor opción.

“Hace tres días atrás pensaba cómo una persona no puede salir a correr al aire libre, lejos de otras personas, porque el deporte es salud. Hoy entiendo que el único lugar que es salud es tu casa, el único. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada”, manifestó.

Prueba de su compromiso con esta causa es la aparición que tuvo en un video publicado por la Casa Rosada como parte de la campaña para que los ciudadanos cumplan con el aislamiento. Durante su breve participación, dejó el mensaje: “Comprometámonos, seamos responsables, colaboremos”.

Por último, aprovechó la oportunidad para agradecer la labor de los médicos que luchan contra esta enfermedad. Siempre fueron un orgullo y ejemplo. (...) Hoy gracias a Dios empezamos a tomar conciencia de que hay profesionales que son ángeles”, expresó.