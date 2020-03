José Saturnino Cardozo: el goleador paraguayo que recuerdan en todo México

Cardozo 🇵🇾 en el Apertura 2002 🏆



J1 ⚽⚽⚽

J2 ⚽

J3 ⚽⚽

J4 ⚽

J5 ❌ No anotó

J6 ❌ No anotó

J7 ⚽⚽

J8 ❌ No anotó

J9 ⚽

J10 ⚽⚽⚽

J11 ⚽

J12 ⚽⚽⚽

J13 ⚽

J14 ⚽⚽

J15 ⚽

J16 ⚽⚽⚽⚽

J17 ⚽⚽

J18 ⚽

J19 ⚽



Ese torneo, el Príncipe Guaraní anotó 29 goles. 🔝 pic.twitter.com/BgNHhaHrng