El pedido de auxilio de una medallista peruana: “Le pido al presidente que nos ayude a regresar a Perú”

La deportista peruana Thalía Mallqui brindó detalles de lo que sucede con la delegación nacional de lucha en Canadá, país donde se quedaron varados a consecuencia del coronavirus. Como se recuerda, nuestros compatriotas viajaron para participar en el Panamericano y Preolímpico de Lucha en la ciudad de Ottawa.

“Somos 10 y nos encontramos tranquilos. Estamos en la casa de un agregado militar, que debería estar en Canadá, pero que no pudo salir de Perú por el coronavirus. Entonces, como su vivienda está vacía, se hicieron las coordinaciones para poder albergarnos”, señaló Mallqui a Ovación.

Nuestra compatriota confirmó que hubo la posibilidad de que la delegación viajara a Colombia, pero por falta de tiempo y debido a la prohibición de ingreso de extranjeros, decidieron quedarse en Ottawa.

“La Federación de Lucha de Colombia quiso llevarnos a una finca de su país, pero al final no se pudo porque no están dejando bajar a los extranjeros por eso preferimos quedarnos en Ottawa. Aquí el transporte público no está funcionado. Lo bueno es que las autoridades peruanas en Canadá solucionaron el tema de alimentos. Nos dijeron que no nos preocupemos en nada, que se iban a encargar de nosotros. Sabemos que en Lima íbamos a estar en una especia de cuarentena, pero es preferible estar en un lugar que conoces y que extrañas”, declaró.

El mensaje de Thalía Mallqui para Martín Vizcarra

La medallista de bronce de los Juegos Panamericanos Lima 2019 aprovechó para enviarle un mensaje a Martín Vizcarra. “Le pido al presidente de la República que nos ayude a regresar a Perú lo más pronto posible. Gracias a Dios no estamos mal. Tenemos la suerte de contar con la ayuda de la Embajada, pero de todas maneras extraño a mi hijo. Es algo preocupante para nosotros”.

Coronarirus: Thalía Mallqui pide ayuda del presidente Martín Vizcarra para regresar al Perú

DATO:

Perú estuvo representado por cinco deportistas, ellos fueron Yanet Sovero, Thalía Mallqui, Gonzalo Soto, Sixto Auccapiña y Pool Ambrocio.