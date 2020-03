Jugador de Tigres no se enteró de la suspensión de la Liga MX y acude a los entrenamientos

La tarde del domingo 15 de marzo se anunció la suspensión de la Liga MX y el Ascenso MX debido al brote de coronavirus en territorio mexicano.

Bajo este marco, Tigres, al igual que otros clubes del fútbol mexicano, canceló los entrenamientos de este lunes 16 de marzo para seguir las medidas de prevención ante la expansión COVID-19 en México.

Sin embargo, algunos elementos del cuadro que dirige Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no se enteraron de las medidas adoptadas por el club. Se trata de Jürgen Damm, quien se apersonó a los entrenamientos en Zuazua sin saber lo que estaba sucediendo.

A través de su cuenta de Instagram, fue su primo Luis quien se encargó de subir una historia en las instalaciones de los felinos, en la cual se muestra a Damm conversando con un guardia de seguridad que les dice que el entrenamiento se suspendió hasta nuevo aviso.

“No sabía, me acabo de enterar. Ya ví el mensaje, sí me llegó”, fue lo que dijo el todavía jugador de los Tigres, y mencionó que Javier Aquino no le avisó de la situación.

Mala mía primo 🤣 Medidas de seguridad. Cuando se reanuden los entrenamientos te invito de nuevo #coronavirus 👈 https://t.co/nfXhtchVIC — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 16, 2020

Los felinos tenían programado iniciar los entrenamientos el lunes 16 de marzo a las 10:00 horas; pero, el parón de la Liga MX hasta nuevo aviso por el crecimiento de casos de coronavirus en México.

Alejandro Garza, jefe de prensa de Tigres UANL, fue el encargado de anunciar la suspensión de los entrenamientos y será él mismo quien notifique a los jugadores sobre qué día se retomarán las actividades.

Cabe recordar que al terminar el presente Torneo Clausura 2020, Damm dejará a los Tigres UANL, por lo que significa sus últimos meses con los felinos. El atacante azteca cambiará de rumbos y se irá al Atlanta United para disputar la MLS; Jürgen ya firmó el precontrato con los estadounidenses.