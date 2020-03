El esperanzador mensaje de Jorge Jesús tras dar positivo de coronavirus [VIDEO]

El director técnico portugués Jorge Jesús, entrenador del Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores, está bajo cuidados médicos mientras espera el resultado de una contraprueba para el coronavirus (COVID-19), luego de que una primera prueba resultara no concluyente; informó el club ‘rubro-negro’.

Jorge Jesús es el único del ‘mengao’ que aún no sabe si contrajo la enfermedad, ya que todos los demás dieron negativo en los exámenes que se les hicieron.

Tras dar positivo débil o no concluyente, el estratega lusitano lanzó un mensaje esperanzador vía redes sociales.

"Es cierto que mi prueba fue positiva, me siento normal, hoy me siento exactamente igual que hace un mes, hace un año. Me siento normal, no veo ningún síntoma. Es cierto que tuve una prueba positiva, estaré en cuarentena. Quiero agradecerle al cariño de todos ", manifestó Jorge Jesús.

"É verdade que meu teste deu positivo, eu me sinto normal, hoje sinto exatamente como senti há um mês, um ano. Me sinto normal, não vejo sintomas nenhum. É verdade que tive teste positivo, vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos" — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 16, 2020

Flamengo determinó el pasado viernes que todo su plantel sea sometido a pruebas, luego de que el vicepresidente diera positivo por la enfermedad y una trabajadora del club presentara síntomas.

De acuerdo con un comunicado publicado por el cuadro carioca, los resultados de todos los exámenes fueron conocidos este lunes 16 de marzo y la única excepción fue el caso del técnico Jorge Jesús, cuya primera prueba de COVID-19 dio “no concluyente o positivo de forma débil”.