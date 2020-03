Alianza Lima: Pablo Bengoechea se despide de la hinchada 'blanquiazul’ antes de partir a Uruguay [VIDEO]

Pablo Bengoechea regresó el último domingo a su natal Uruguay. Antes de tomar su avión dejó un mensaje de despedida para la hinchada de Alianza Lima, la misma que lo acompañó por más de tres años. En rede sociales viene circulando un video viral en el que estratega le desea lo mejor a los ‘íntimos’.

“Les habla Pablo Bengoechea para mandarles un abrazo grande, muchas felicidades”, fueron las palabras del estratega de 54 años de edad.

El ‘charrúa’ decidió dar un paso al costado al asegurar que su discurso ya no se escuchaba en el plantel. “Creo que es mejor que llegue otro entrenador a Alianza Lima, con otro discurso, porque el mío ya no se escucha. Cuando eso ocurre, el estratega se tiene que ir”, fueron las palabras de Bengoechea en su última conferencia de prensa.

Todo esto apuntaría a los contantes actos de indisciplina que hubo por parte de algunos jugadores de Alianza Lima. “No voy a hablar mal de ningún futbolista. Gran parte es mi culpa por no convencerlos. No nos dimos cuenta que ya empezó la el torneo y la Libertadores. Yo no pude hacerlos despertar, ojalá llegue un técnico que lo logre”.

Alianza Lima detrás de Mario Salas

La semana pasada el diario Líbero reveló que “una comitiva de Alianza Lima viajó de Buenos Aires a Santiago para entablar contacto nuevamente con el técnico Mario Salas. Todo indica que el contrato del ‘Comandante’ es solo cuestión de tiempo. De ser así, la otra semana estará al mando del grupo”.

Alianza Lima y Mario Salas llegarían a un acuerdo en lo económico. Sin embargo, no será oficial hasta que el estratega 'mapocho’ termine de solucionar sus asuntos personales en Chile.