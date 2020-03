¡Magia en la prisión! Ronaldinho debutó en partido amistoso en la cárcel y un policía le prestó zapatillas [VIDEO]

Debut goleador. Ronaldinho jugó su primer partido en la cárcel tras ser recluido en un centro penitenciario de Paraguay por haber ingresado al país con documentos falsos. El exfutbolista del Barcelona se lució se lució participando en todos los goles de su equipo, que terminó venciendo por un abultado marcador de 11-2.

Uno de los detalles más llamativos es que ‘Dinho’ tuvo que pedir prestadas las zapatillas de uno de los policías para poder disputar este encuentro. El improvisado calzado deportivo, no obstante, no hizo mella en la calidad futbolística del brasileño, pues se lució al anotar cinco goles y brindar seis asistencias, de acuerdo a fuentes policiales.

De acuerdo a la información a la que la prensa paraguaya tuvo acceso, Ronaldinho jugó para el equipo de Fernando González, exdirigente de Sportivo Luqueño, y enfrentó al exdiputado paraguayo Miguel Cuevas, sobre quien pesa la acusación de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Cabe precisar que este se trató de un partido ‘amistoso’, pues el torneo para los presos de la Agrupación Especializada, donde el exastro de la selección brasileña es codiciado por varios equipos, aún no da inicio.

De hecho, la participación del excampeón mudial no es del todo segura, pues una de las condiciones que debe cumplir es la de no meter goles, algo en lo que no se habría mostrado de acuerdo.