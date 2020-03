Club América conmueve a Nicolás Castillo con tierno gesto

View this post on Instagram

❤️ Gracias por este enorme gesto @clubamerica , me dijeron que me representaron muy bien 🤣💪🏻 tenía muchas ganas de estar ahí y compartir un momento con mis compañeros y toda la gente del club. Los extraño y nos vemos pronto 🙋🏻‍♂️ GRACIAS 🥰