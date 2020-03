Rafo Castillo: “Vamos a tener más tiempo para prepararnos”

La suspensión de la Liga 1 por la expansión del Coronavirus beneficia indirectamente a varios clubes, uno de ellos es Atlético Grau de Piura, que de la mano de su nuevo técnico, Rafo Castillo, tendrá tiempo suficiente para replantear las cosas.

En rueda de prensa brindada ayer al término de la práctica en la Villa Santa Ana, el orientador albo, fue claro al señalar que la respuesta del plantel es buena.

“Puedo hablar de lo hecho de miércoles hasta hoy. Yo no voy a cuestionar el trabajo que se hizo, porque el trabajo fue bueno, pero los resultados no se dieron. Definitivamente, el grupo ha mejorado en lo anímico. Esto me da tranquilidad y sé que conforme pasen los días va a ser mejor”, señaló el orientador del cuadro piurano.

Respecto a la suspensión del campeonato dijo: “Tenemos un poco más de tiempo para prepararnos y llegar bien al reinicio del campeonato. Jugar en este momento con todo lo que se está viviendo, no es favorable para nadie”.

El encargo que tiene Rafo Castillo es que el equipo salve la categoría en esta temporada.