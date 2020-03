UFC: Enrique Barzola en su reto más ‘Fuerte’

Le apodan el ‘Fuerte’ y no es solo una cualidad física. Enrique Barzola ha tenido que remar mucho para estar donde se encuentra en esta etapa de su carrera en las MMA. Desde el Agustino hasta la UFC, este peleador peruano nunca le ha huído a un reto y el de este sábado es, sin duda, el más grande de su carrera, pues enfrenta al experimentado Rani Yahya, debutando así en una nueva categoría de peso.

Vas contra Rani Yahya, ¿es el reto mas grande de tu carrera?

Claro, todas las peleas son importantes, pero Rani Yahya ha ganado muchas peleas en UFC, es un veterano, campeón de jiu jitsu también. Pero siento que al ser un peleador más joven, más rápido y con el trabajo que estoy haciendo puedo sacar un buen resultado. Ya estoy cerca del peso requerido y listo para este reto.

¿Te fue difícil la transición de peso pluma a gallo?

Sí, claro, pero he trabajado correctamente, alimentándome bien, con un nutricionista que me está llevando a un nivel extremo, estoy confiando mucho en mi campamento. Era un cambio que ya quería hacer y me siento muy fuerte. Todo este sacrificio, el trabajo fuerte, el dolor que yo he pasado, espero que se vea materializado en una gran victoria.

¿Cómo fue entrenar con Khabib Nurmagomedov?

Trabajar con él fue una gran motivación para seguir luchando, es un peleador que entrena fuerte y uno busca seguir sus pasos y alcanzar su nivel. Sus palabras diciendo que yo era un "guerrero inca", eso te motiva para seguir trabajando duro.

¿Qué sensación te deja pelear en Brasil?

Sí, es mi primera pelea en Brasil, es un país hermoso. Sé que no tendré el apoyo del público, pero yo no siento esa presión, ya estoy acostumbrado. He peleado en México contra mexicanos así que en el campamento estamos planeando una gran estrategia para sacar la pelea adelante y me estoy enfocando en eso.

¿Has hecho cambios en tu entrenamiento? ¿Le pones énfasis en algo que podría haber fallado contra Evloev?

Cada pelea es diferente. Con Evloev seguí el plan, pero no alcanzó. Para esta pelea he incorporado preparadores físicos, un profesor de jiu jitsu, muchos elementos que me han ayudado bastante a tener un buen campamento.

Tuvimos un buen número de exponentes en UFC, pero se ha reducido ¿Qué nos falta?

Creo que es el tema de roce internacional. Entrenar afuera es muy diferente, un peleador debe siempre estar aprendiendo, perfeccionando cada área como el de la alimentación, que es muy importante. Cuando uno va y se mide en otro país te das cuenta en qué nivel estás, sé que es difícil para algunos viajar a otro país, pero siempre es bueno tener cada vez más conocimientos.

¿Te ilusiona que algún día se haga un UFC Perú?

Sí, tal vez en unos años se podría dar. Por ahí que nos falta un coliseo más grande, pero se puede trabajar en la infraestructura para que UFC llegue a nuestro país.

¿Qué mensaje le dejas a tus seguidores peruanos que estarán viendo tu pelea?

Quiero decirles que vengo haciendo un campamento muy fuerte e inteligente y voy a hacer todo lo posible para ganar la pelea.