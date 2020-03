Del Portal arremete contra Manco: “Lo que hiciste fue más vergonzoso que el 8-0” [VIDEO]

Binacional se enfrentó a River Plate ayer miércoles en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2020 y el resultado fue histórico porque el equipo peruano perdió por un terrible 8-0. Sin embargo, el marcador pasó a segundo plano luego de que las cámaras captaran a Reimond Manco pidiendo intercambiar la camiseta con un jugador rival.

Apenas el árbitro tocó el pitazo final, el jugador de 29 años habló con Ignacio Fernández y le pidió su polo. Este hecho hizo que los usuarios de Facebook y Twitter lo criticaran. A ellos se les unió el comentarista deportivo Óscar Del Portal, quien en su segmento en América TV tuvo duros comentarios hacia el deportista.

El conductor de América Deportes dio a conocer su opinión acerca de la polémica acción de Manco, a quien le recomendó pedir disculpas y arrepentirse de lo que hizo por respeto a sus compañeros del Binacional. Hay que mencionar que ‘Rei’ ingresó en el minuto 81′ del complemento cuando su equipo perdía por seis tantos de diferencia.

Óscar Del Portal critica a Reimond Manco

"No me gusta a mí ir sobre los jugadores y menos después de esta derrota, pero Reimond Manco, hermano, después de ‘comerte’ ocho (goles) no puedes pedir una camiseta. Así te la haya pedido tu hijo, algún familiar o sea el último deseo de alguno, no lo hagas porque tus demás compañeros, que seguramente están avergonzados y sienten mucho esta derrota, les indigna porque son los que sufren esa derrota”, sostuvo Del Portal.

Al final el hombre de televisión tuvo un fuerte comentario acerca de lo que significó el pedir la camiseta a su rival: “Das a entender que no te importa el resultado. Hay que pensar un poco más. Lo que hiciste fue más vergonzoso que el 8-0. Solamente para que lo tengas en cuenta”.

Manco pide la camiseta a ‘Nacho’ Fernández