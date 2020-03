Atlético de Madrid vs Liverpool [EN VIVO] hora, fecha y canales para ver el duelo por los octavos de final de la Champions League

Atlético de Madrid vs Liverpool [Movistar+ EN VIVO | ESPN Play] Los octavos de final de la Liga de Campeones enfrentará al Atlético de Madrid contra el Liverpool en Anfield. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Solo uno se meterá en los cuartos de final. Atletico de Madrid y Liverpool protagonizarán un partidazo cuando se enfrenten este miércoles en búsqueda del sueño por levantar ‘la orejona’ de la Champions League.

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone no llegan en su mejor momento, no pudieron pasar del empate en un polémico partido que era clave para asegurar su presencia en la próxima Champions League. Con un esquema desordenado, el Sevilla desnudó algunas falencias del ‘Atleti’ que debe superar si no quiere ser devorado por un Liverpool que los recibirá ‘con el cuchillo entre los dientes’.

Precisamente los ‘reds’ saben que la derrota en el partido de ida los coloca en una mala posición de cara a un encuentro ante un Atlético de Madrid que se ha caracterizado en los últimos años por su solidez defensiva y orden táctico. Por estos atributos de los 'colchoneros’ marcarle uno es una tarea difícil, hacer dos será una labor titánica para los dirigidos por Jürgen Klopp.

En la historia, el equipo del puerto tiene cierta ventaja: Nunca ha perdido contra ‘los colchoneros’. Además, los españoles no pierden en Inglaterra desde abri del 2010, precisamente ante Liverpool.

Lamentablemente, la sombra del coronavirus amenaza con empañar un partido electrizante. En conferencia de prensa, ‘el cholo’ Simeone apuntaría que jugar de jugarse a puertas cerradas “No sería justo para con el Liverpool, nosotros jugamos con gente. La afición del Liverpool tiene mucha importancia para su equipo”.

Otro que destacó la importancia de Anfield y el empuje de su gente fue Jürgen Klopp. En entrenador alemán aseguró que “El ambiente va a ser un punto a favor, eso es 100 % seguro” al ser consultado por la localía. Además, apuntó a los rivales diciendo que “muchos jugadores del Atlético de Madrid nunca han estado en un estadio como Anfield”.

Ambos equipos tendrán bajas en sus alineaciones, siendo ellos referentes en sus clubes. En el caso del Atleti, no podrán contar con Alvaro Morata, quien sufriese un golpe en el muslo en el encuentro ante el Sevilla; mientras que en Liverpool, aunque recuperan Henderson, sufrirán la baja de Allison Becker bajo la portería ‘red’.

