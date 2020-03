Descubre quiénes reforzarían la selección de México Sub 23 en el Preolímpico 2020 [FOTOS]

Cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por ello, Jaime Lozano debe definir lo antes posible la convocatoria de la selección mexicana sub 23 para participar en el Preolímpico de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Este certamen que se realizará en Guadalajara desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril clasificará a dos equipos a la cita olímpica de fútbol masculino. Por eso, el entrenador debe elegir a los jugadores mayores que reforzarán al seleccionado sub 23 de México.

De acuerdo al reglamento, el Comité Olímpico solo permite que sean 3 los refuerzos por cada país. Al respecto, Jaime Lozano ha pensado en elegir a piezas claves en la alineación que le permitan repetir la hazaña conseguida por Luis Fernando Tena en el 2012.

Hasta el momento, se sabe que el ‘Jimmy’ ha conversado con el entrenador de la selección mexicana mayor Gerardo Martínez vienen analizando a 6 posibles futbolistas, los cuales deberán contar con la aprobación de sus clubes, pues el Preolímpico no es una fecha FIFA, por lo que los equipos no están obligados a ceder jugadores.

PUEDES VER: México cae en la final del Premundial Femenil Sub 20 ante Estados Unidos

Carlos Vela

El jugador de Los Ángeles FC no ha vuelto a jugar con la selección de México desde el Mundial de Rusia 2018, razón por la que ha mostrado su deseo de jugar sus primeros Juegos Olímpicos 2020. Sin embargo, el no haber tenido partidos previos con el seleccionado no ha sido del agrado del ‘Tata’ Martino, quien se ha mostrado en contra de la idea de que Carlos Vela forme parte de la selección mexicana en el preolímpico.

Raúl Jiménez

El jugador del Wolverhampton inglés es el delantero titular de México y también mostró interés por jugar las olimpiadas. Por eso, Raúl Jiménez planea conversar con el comando técnico y la directiva del club para tener posibilidades de lograr su segundo oro olímpico.

Andrés Guardado

El mediocampista del Real Betis español es el llamado a ser líder del seleccionado mexicano luego del retiro de Rafael Márquez como capitán. Con más de 150 partidos vistiendo la camiseta nacional, Andrés Guardado es del agrado de Jaime Lozano para ser anunciado como primer refuerzo.

Héctor Herrera

El ‘Zorro’ formó parte del equipo que alcanzó la presea dorada en Londres 2012 por lo que cuenta con la experiencia para ser uno de los referentes del grupo ahora comandado por Lozano. En diversas oportunidades fue el entrenador el que mencionó que Héctor Herrera es uno de los futbolistas que siempre tiene en mente.

Jonathan Dos Santos

El mediocampista de contención de Los Ángeles Galaxy manifestó su ilusión de competir en Tokio 2020, pues no fue requerido para Río 2016 y en la edición de Londres 2012 fue borrado de la lista a último minuto. No obstante, será el ‘Jimmy’ quien tome la decisión final sobre su convocatoria.

Guillermo Ochoa

El ‘Memo’ es el arquero indiscutible del Tata, motivo por el que puede implementar liderazgo desde la portería hacia el combinado juvenil de México. Cabe señalar que el jugador del América no ha conseguido ningún logro con la selección de su país.