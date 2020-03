Copa Libertadores: canales para ver EN VIVO la jornada 2 de la fase de grupos

La fase de grupos de la Copa Libertadores vuelve al ruedo este martes 10 de marzo, cuando se viva la jornada 2 de la competencia de fútbol más importante de América del Sur y en La República, podrás seguir EN VIVO cada uno de los partidos.

Binacional y Alianza Lima buscarán sumar puntos en esta jornada con el fin de clasificar a la siguiente etapa. Lo propio lo harán otros de los clubes más poderosos del continente como: River Plate, Sao Paulo, Internacional, Boca Juniors, entre otros.

En esta segunda fecha de la Copa Libertadores 2020 además se vivirán encuentros como el River Plate vs Binacional, Racing vs Alianza Lima, River Plate vs Binacional y Colo Colo vs Atlético Paranaense.

Canales de transmisión de los partidos de la Copa Libertadores 2020

Cada encuentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 podrá ser seguido EN VIVO desde los siguientes canales de transmisión, dependiendo de tu país de residencia:

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Fechas y horarios de los partidos de la segunda fecha de la Copa Libertadores 2020

Los partidos de de segunda jornada por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 está dividido en las siguientes fechas y horarios:

Martes 10 de marzo:

Bolívar vs Tigre (17:15 p. m.)

Santos vs Delfín (17:15 p. m.)

U. Católica vs América de Cali (17:15 p. m.)

Boca Juniors vs Ind. Medellín (19:30 p. m.)

Libertad vs Caracas (19:30 p. m.)

Palmeiras vs Guaraní (19:30 p. m.)

Miércoles 11 de marzo:

Colo Colo vs Atlético Paranaense (17:15 p. m.)

Peñarol vs Wilstermann (17:15 p. m.)

River Plate vs Binacional (17:15 p. m.)

Flamengo vs Barcelona (19:30 p. m.)

Ind. del Valle vs Junior (19:30 p. m.)

Olimpia vs Defensa y Justicia (19:30 p. m.)

Sao Paulo vs LDU Quito (19:30 p. m.)

Jueves 12 de marzo:

Nacional vs Estudiantes de Mérida (17:00 p. m.)

Gremio vs Internacional (19:00 p. m.)

Racing vs Alianza Lima (19:00 p. m.)

Qué partidos serán transmitidos EN VIVO por Facebook Watch

Los partidos correspondientes a la fase de grupos de la segunda fecha de la Copa Libertadores 2020 que se podrán ver EN VIVO y gratis a través de Facebook Watch son los siguientes:

- Universidad Católica vs América de Cali

- Boca Juniors vs Independiente Medellín

- Colo Colo vs Athletico Paranaense

- River Plate vs Binacional

- Flamengo vs Barcelona

- Olimpia vs Defensa y Justicia

- Independiente del Valle vs Junior

- Nacional vs Estudiantes de Mérida

- Grêmio vs Internacional

- Racing Club vs Alianza Lima

Sigue en VIVO la Copa Libertadores 2020 por Internet

Para seguir ONLINE GRATIS por INTERNET la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 deberás engancharte a la web de La República Deportes que te llevará el MINUTO x MINUTO con todas las incidencias y goles de cada uno de los partidos de esta ronda.