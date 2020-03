Pinto sobre dirigir a Alianza Lima: “Siempre que no gana, me ponen a mí en la palestra”

El nombre de Jorge Luis Pinto vuelve a sonar en el entorno de Alianza Lima. El director técnico colombiano habló sobre la salida de Pablo Bengoechea del club íntimo y también acerca de la posibilidad de volver a dirigir al cuadro victoriano para lo que resta de la temporada 2020.

“Siempre que Alianza Lima no gana, me ponen a mí en la palestra. Yo agradezco que me tengan siempre en cuenta, pero soy muy respetuoso en no meterme. Espero que el club siga adelante, que pueda desarrollar el torneo y la Copa Libertadores de la mejor manera”, afirmó Jorge Luis Pinto para El Comercio.

Luego de la renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica de Alianza, el nombre del estratega colombiano volvió a sonar por La Victoria para ser el llamado a sustituirlo.

“Lo mejor es guardar silencio y respeto porque hay gente que está trabajando. Yo le deseo lo mejor a Alianza Lima, que gane y que salga de este momento”, manifestó Pinto.

Alianza Lima Pablo Bengoechea: Guillermo ‘Chicho’ Salas será el DT interino blanquiazul

Tras caer frente a Universitario en el clásico, Pablo Bengoechea le anunció a la dirigencia blanquiazul que no seguirá al frente del club victoriano, y rápidamente, la interna íntima señaló que Guillermo ‘Chicho’ Salas será el nuevo DT de Alianza Lima.

Desde Gol Perú señalaron que el entrenador solicitó su renuncia apenas terminó el partido ante los ‘cremas’. Bengoechea se juntó con el Fondo Blanquiazul y ahí les comunicó su intención de dejar el buzo victoriano.