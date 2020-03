Atlético de Madrid vs Sevilla [EN VIVO]: hora, fecha y canales para ver el duelo por LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs Sevilla [Movistar LaLiga EN VIVO] | La jornada Nº 27 de LaLiga Santander enfrentará al Atlético de Madrid contra Sevilla en el Wanda Metropolitano. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

A pesar de que los candidatos para llevarse LaLiga Santander están casi definidos, la pelea por los cupos para la próxima Champions League y Europa League están de candela.

⏳ ¡Preparados para afrontar un gran partido en el Wanda @Metropolitano!

🔜 A la vuelta de la esquina, todo un #AtletiSevillaFC 😃



🔴⚪ #AúpaAtleti

En la casa por los dos cupos que quedan para la UCL están Getafe, Sevilla y Atlético de Madrid. Precisamente estos últimos se enfrentarán en la próxima fecha en un partido que podría ser de descarte.

Aunque las estadísticas alientan el empate, considerando que los últimos tres encuentros entre ambos han terminado igualados a un gol, los dirigidos por Diego Pablo Simeone no saben lo que es perder ante el Sevilla desde hace más de 10 años.

El Atlético recuperará para este encuentro al mexicano Héctor Herrera, quien tras superar su lesión irá a la banca de suplentes, a la espera de una oportunidad en un puesto tomado por Ángel Correa y Koke. Los dirigidos por el Cholo se encuentran en alza tras su sorpresiva eliminación en la Copa del Rey a manos del Cultural Leonesa a finales de enero.

La visita, por su parte, tampoco lo pasa bien. A su también sorpresiva eliminación de la Copa del Rey a manos del Mirandés, los digidos por Lopetegui no pasaron del empate ante el Kluj de Rumanía pero consiguieron acceder a los dieciseisavos gracias al gol de visita.

Si bien Sevilla le lleva dos puntos al Atlético de Madrid en LaLiga, el presente del equipo nervionense no es el mejor, y eso los pupilos del Cholo deberán aprovecharlo.

Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO: horarios por LaLiga Santander

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en España 16:00 p.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Perú 10:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en México 9:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Ecuador 10:00 p.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Colombia 9:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Bolivia 12:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Venezuela 10:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Argentina 12:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Chile 10:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Paraguay 11:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Uruguay 12:00 a.m.

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Brasil 12:00 a.m.

Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO: canales para ver LaLiga Santander

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO en Brasil: Fox Premium

Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Joao Félix, Marcos Llorente, Saúl, Koke; Correa y Morata.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Gudelj, Jordán, Vázquez; Suso, Ocampos y En Nesyri.