Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga 1

Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este sábado 7 de marzo por la Liga 1 del fútbol peruano en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

Para ver todo el fútbol peruano en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal intentará alzar vuelo tras un primer mes de competición muy discreto, y para ello tendrá un enfrentamiento accesible ante el recién ascendido Carlos Stein, que ocupa la penúltima plaza de la clasificación.

Sporting Cristal y UCV empataron 1-1 en el estadio Mansiche por la fecha 5 de la Liga 1 del fútbol peruano. Los de Roberto Mosquera están en la obligación de mejorar su desempeño y sacar tres puntos ante Carlos Stein.

“Yo sé los caminos que tengo que transitar para llegar a hacer lo que quiero con Sporting Cristal. Espero que no sea en un largo tiempo que pueda hilvanar lo que deseo", indicó Roberto Mosquera.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Liga 1?

Si no deseas perderte el Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar, deberás seguir la transmisión desde las 11:00 am (hora en Perú). A continuación te dejamos los horarios según los países:

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en México: 10:00 am

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Ecuador: 11:00 am

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Colombia: 11:00 am

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Estados Unidos: 11:00 am

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Venezuela: 12:00 pm

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Bolivia: 12:00 pm

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Paraguay: 1:00 pm

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Chile: 1:00 pm

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein Uruguay: 1:00 pm

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Argentina: 1:00 pm

#Conferencia



🗣️ Roberto Mosquera: "Volver al Gallardo es como cuando ingresé a los 10 años al club. Es una responsabilidad. Tengo una exigencia. Espero estar a la altura." pic.twitter.com/Ar3bEyxYyv — Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 6, 2020

Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO: ¿En qué canal de transmisión ver el partido por la Liga 1?

Para seguir la transmisión del minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO por el Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar, si es que estás en Perú, deberás sintonizar los siguientes programas: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play.

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Argentina: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Bolivia: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Chile: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Colombia: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Ecuador: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en México: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Estados Unidos: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Uruguay: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

- Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Venezuela: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play

Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO: dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga 1

Si es que no puedes sintonizar ninguno de estos canales, no te preocupes que en La República Deportes se hará una transmisión del Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO con el minuto a minuto, todas las incidencias, goles, tarjetas amarillas, rojas y más.