Jürgen Klopp sobre el coronavirus: “No importa lo que digan las personas famosas” [VIDEO]

Un hombre sin medias tintas. El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, sufrió una dura derrota de 2 a 0 contra Chelsea en Stamford Bridge por la Copa FA. Suma tres derrotas al hilo en tres competiciones distintas, pero un periodista prefirió consultarle si está asustado por la expansión del coronavirus.

Jürgen, fiel a su estilo, encontró la forma correcta de filtrar esa pregunta aduciendo en breves líneas que él no tenía la potestad para hablar sobre un tema extrafutbolístico de ese calibre.

“Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo”, fueron las palabras de introducción del estratega alemán.

“Si yo te pregunto a ti, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus”, agregó.

Y cuando parecía que la respuesta del entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, sobre el coronavirus se había consumado, sentenció al periodista describiéndose: “¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”.