Liga 1: festival de goles en el Callao

“El Callao de fiesta, al son de la orquesta”, dice la letra de una famosa salsa de Gilberto Santa Rosa, una canción que bien pudo haber sido escrita mientras Sport Boys y Universitario regalaban un festival de goles y juego intenso. El mejor partido del año (hasta ahora) llegó a buen puerto en el Callao, lleno de ritmo y sabor. Ninguno de los equipos sumó tres puntos pero ganó el fútbol y los hinchas.

Pero no eran músicos los que armaron la rumba, fueron 22 jugadores que hicieron gozar a una marea rosada con un partido al que no le faltó nada para dar un espectáculo que por momentos llegó a opacar a cierto clásico internacional que acaparaba la atención mundial a la misma hora. El Callao siempre fue así, un lugar con identidad propia, que nunca necesitó pedir permiso para formar su propio ‘vacilón’.

Rosados y merengues igualaron 3-3 en un encuentro que no dio respiro, que tuvo a un cuadro local empujado por su hinchada y hambriento de sumar su tercer triunfo en el Torneo Apertura. Envalentonados por la victoria ante Atlético Grau (tras ir perdiendo 2-0), los dirigidos por Marcelo Vivas entendieron que ganar no estaba fuera de las posibilidades y se lanzaron al ataque desde el primer minuto.

Sin embargo, al frente se les paró un cuadro ‘crema’ que siempre tuvo respuesta al embate de la delantera porteña. La ‘U’ puso a prueba su jerarquía para no dejar que la desesperación se apodere de ellos y responder casi de inmediato a cada disparo de la ‘Misilera’.

A los 9’, Sport Boys ya estaba cosechando el fruto de su esfuerzo. Tras centro de Tejada, el delantero argentino Ignacio Huguenet conectó de cabeza para marcar su primer gol en Perú y aligerar la carga que conlleva reemplazar a un lesionado Penco. La ‘U’ respondió casi de inmediato con la misma fórmula, cabezazo de Jonathan Dos Santos y todo igualado.

El guión se repitió rato después. Huguenet completó su doblete luego de una exquisita jugada de ‘Cachito’ Ramírez (con túnel incluido), solo para que 5 minutos después, Luis Urruti, con potente disparo desde afuera del área, vuelva a empatar el partido.

Luego del descanso, la orquesta no cambió la partitura. Primero, Jesús Chávez (66’) hizo delirar a la hinchada rosada tras centro de ‘Cachito’ y después Dos Santos (80’), nuevamente de cabeza, puso el 3-3 definitivo a un encuentro cuya abundancia goleadora no puede soslayar el hecho de que además tuvo situaciones de riesgo, juego fuerte y, por momentos, buen toque de balón. Una verdadera celebración al fútbol, de esas que ya no vemos tan seguido y que siempre se añora.

Nuevo objetivo es el clásico

Universitario llega al partido con Alianza Lima con 10 unidades, 3 más que el ‘compadre’, producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. “El clásico es un partido especial”, aseguró el DT Gregorio Pérez para luego hacer un balance tras el duelo con Boys. “No perder hoy era importante después de la derrota de la fecha pasada. El camino es largo”.

Luis Ramírez - Jugador de Sport Boys

“Estuvimos arriba en el marcador, hay cosas por corregir y debemos seguir haciendo bien las cosas para seguir sumando de local”.