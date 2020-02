Real Madrid vs Barcelona: canales para ver EN VIVO el clásico español por LaLiga

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en un nuevo clásico del fútbol español este domingo 1 de marzo por la fecha 26 de la Liga Santander 2020. El partido se disputará en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, por lo que el conjunto merengue tendrá el apoyo de su afición desde las tribunas.

El derby español será transmitido EN VIVO por distintos canales de televisión, que emitirán a través de sus señales todos los detalles de este importante encuentro. Recuerda, además, que puedes seguir el minuto a minuto del clásico español a través de la web de La República Deportes.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Brasil: Fox Premium

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Costa Rica: Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en El Salvador: Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Guatemala: Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Honduras: Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Italia: DAZN

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Japón: DAZN, WOWOW

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Panamá: Sky HD

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Cuándo es el clásico español 2020 entre el Real Madrid y Barcelona?

El partido por LaLiga se jugará el día domingo 1 de marzo de 2020. El último enfrentamiento del Real Madrid fue con Manchester City por la ida de octavos de final de la Champions League.

Apuestas y pronósticos del Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid Empate Barcelona Te Apuesto 2.15 3.45 2.75 Betsson 2.16 3.75 3.20 Bet365 2.10 3.75 3.25 Betway 2.20 3.70 3.20 Inkabet 2.15 3.70 3.20

Cómo seguir por Internet EN DIRECTO el clásico español

Los canales encargados de la transmisión del Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga son DirecTV Play Deportes y Bet365. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.

¿A qué hora será el clásico español 2020?

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Perú: 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en México (Centro): 2.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en México (Noroeste): 12.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Ecuador: 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Colombia: 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Argentina: 5.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en España: 9.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Uruguay: 5.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Paraguay: 5.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Chile: 5.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Brasil: 5.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Bolivia: 4.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Venezuela: 4.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Canadá: 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Costa Rica: 2.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Guatemala: 2.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Honduras: 2.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en El Salvador: 2.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Puerto Rico: 4.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en República Dominicana: 4.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Panamá: 3.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Italia: 9.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Francia: 9.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Alemania: 9.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Portugal: 8.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Holanda: 9.00 p.m.

- Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en Inglaterra: 8.00 p.m.