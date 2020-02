Alexandra Hörler explotó tras saber que Alianza Lima no expulsará a Jean Deza: “Es el colmo”

Los ojos están en tienda íntima y no por un tema deportivo, sino debido a que Jean Deza fue captado, una vez más, a altas horas de la noche a tres días de jugarse un partido importante en Matute. Ante esto, el entrenador de Alianza Lima decidió no contar con el futbolista para este partido.

Pese a que la decisión ya fue tomada, hubo una persona que explotó por ello. La periodista deportiva Alexandra Hörler arremetió contra el futbolista Jean Deza y expresó su malestar por la continuación del jugador en el equipo victoriano.

“Me parece el colmo. No es una, no es dos, son tres veces en menos de dos meses”, empezó una iracunda Alexandra Hörler. “Alianza Lima tiene que marcar un precedente, por qué vas a tener a un jugador así dentro cuando estás tratando de hacer que un grupo funcione”, manifestó.

La periodista expresó en Exitosa Deportes que el futbolista debería ser separado del equipo: “Importa lo que ocurre en la interna y Alianza no está funcionando, ¿Se puede dar el lujo de mantener a jugadores que a este paso pueden terminar haciendo daño al mismo grupo?", indicó.

Tras esto, Gonzalo Núñez le aseguró que no era el momento para retirar a Jean Deza de Alianza Lima, a lo que Alexandra respondió lo siguiente: “Entonces dejémoslo en el club y que siga juergueando”.

Pablo Bengoechea no contará con Jean Deza

El estratega uruguayo brindó una conferencia de prensa donde aclaró la situación del futbolista Jean Deza, quien no será tomado en cuenta para el partido frente a Deportivo Municipal este viernes 28 de febrero.

“Les pedimos a los jugadores que solo llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha. Algunos entienden y otros no. No es lindo enterarse a 48 horas del partido que un jugador no descansó para defender a Alianza”, sentenció.