Yuriel Celi rompe su silencio: “Las imágenes son injustas porque no demuestran quien soy”

La semana pasada, el jugador de AD Catolao y la Selección Peruana Sub 20, Yuriel Celi, apareció en un programa de espectáculos tras haber sido captado en una comprometedora situación junto a una joven en la puerta de su casa.

Debido a la gran cantidad de críticas y comentarios que venía recibiendo, Yuriel Celi decidió romper su silencio y brindar una entrevista exclusiva para Radio Ovación, donde recalcó que las imágenes difundidas no muestran cómo es en realidad.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quien soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos los días a entrenar y descanso temprano”, empezó el jugador de Cantolao.

Como todo joven de su edad, Yuriel Celi sale con sus amigos a tratar de pasarla bien, siempre por su barrio. “En mi casa son muy estrictos y me cuidan mucho. El jueves incluso celebré mis 18 organizando una fiesta. Estuve tranquilo con mis amigos. El viernes entrené temprano y concentré para viajar por la noche”.

El domingo pasado, con un tanto de Yuriel Celi, Academia Cantolao derrotó a Carlos A. Manucci en condición de visita por la fecha cuatro del Torneo Apertura.

“Por suerte entré y pude ayudar con los tres puntos. El triunfo es producto del trabajo de todos. Me siento muy bien en Cantolao, somos un buen grupo. Estoy agradecido con el ‘profe’ por haberse preocupado por mí. Lo valoro mucho”, finalizó el jugador.

Imágenes de Yuriel Celi celebrando sus 18 años