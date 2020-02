Peligra el clásico entre Alianza Lima y Universitario: esta nueva edición podría jugarse sin público

Los actos vandálicos que se produjeron en la explanada norte del estadio Monumental el último sábado, tendrían graves consecuencias para el espectáculo y en lo económico. Universitario de Deportes podría jugar sin público el próximo partido que le toque ser local, este sería un duro golpe al tratarse del clásico peruano ante Alianza Lima.

A la dura caída de Gregorio Pérez y sus pupilos ante la Universidad César Vallejo ahora debemos sumarle una posible sanción al siguiente cotejo en Ate. En la antesala del choque se registraron actos vandálicos que no pasaron desapercibidos a la hora de firmarse el acta de seguridad. Los encargados de que el evento deportivo se desarrolle sin contratiempos recomendaron que se dispute a puertas cerradas.

Según el cronograma de la Liga 1 2020, el próximo duelo de local es el clásico peruano ante el elenco blanquiazul. Es así que no solo se verían en desventaja por la presunta ausencia de la hinchada y su aliento, los ingresos económicos serían nulos.

Hasta ahora no hay nada confirmado, se espera que durante la semana se conozca si el Universitario vs. Alianza Lima contará o no con presencia de público.

¿Cuándo se juega el Clásico peruano?

El primer clásico del 2020 está pactado para disputarse en la fecha 6 del Torneo Apertura, si bien este encuentro aún no tiene un día ni hora fijada, la jornada irá del 6 al 9 de marzo.