Gattuso se rinde ante Messi: “Hace cosas que solo veo en la PlayStation” [VIDEO]

Napoli enfrentará al FC Barcelona por los octavos de final de la Champions League. Gennaro Gattuso, técnico del conjunto italiano, se rindió ante Lionel Messi, a quien señaló como el mejor de todos los tiempos.

“Mañana hay que sufrir, pero estaré satisfecho si no tenemos miedo, si estamos vivos, si respetamos al oponente, pero si jugamos duro. Sobre Messi he leído si hacer una jaula o no, pero necesitamos el juego colectivo", inició Gattuso.

"No es solo él. Es el mejor del mundo por cómo ha vivido toda su carrera. Siempre es perfecto, nunca una palabra fuera de lugar, es un ejemplo para todo. Hace cosas que solo veo en la PlayStation. Tiene una calidad increíble y durante años ha sido el mejor de todos los tiempos“, aseveró el técnico del Napoli sobre Lionel Messi.

“Sé que nos enfrentamos a un gran equipo, tengo que agradecer al equipo y a Ancelotti porque yo no hice nada. Hay emoción, hay una gran preocupación porque en el Barcelona faltan jugadores, pero con Setién han vuelto a hacer las cosas del pasado. Mañana necesitaremos un gran partido en ambas fases, pero especialmente cuando tengamos la pelota”, sostuvo Gattuso.

“Estamos cerca de personas que tienen problemas con el coronavirus, estamos cerca del gobierno y esperamos que el problema se resuelva”, finalizó el técnico del Napoli.