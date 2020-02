Alianza Lima: ¿Castigo para Ascues y Deza o para los jóvenes? [VIDEO]

Alianza Lima vive una semana complicada tras un nuevo ampay a Carlos Ascues y Jean Deza. Los blanquiazules decidieron castigar a sus futbolistas enviándolos a la reserva y recortando su sueldo.

Nace una pregunta. ¿Por qué sería un castigo para Carlos Ascues y Jean Deza ir a la reserva de Alianza Lima y estar junto a otros futbolistas que se esfuerzan cada día para llegar al primer equipo?

Carlos Ascues y Jean Deza llegaron a Alianza Lima con la intención de ser titulares del conjunto dirigido por Pablo Bengoechea. Sin embargo, estarían perjudicando al club con sus constantes apariciones en discotecas.

"Ojalá reflexionen. Toda esta situación le hace mal a ellos y a sus familias. La familia es lo más importante y, por lo mismo, eso influye en el club también. Abarca todo”, señaló César Cueto para Depor sobre la situación de Carlos Ascues y Jean Deza.

La reserva de Alianza Lima, dirigida por Chicho Salas, está en la parte alta del Torneo de Reserva de la Liga 1. El equipo funciona con varios jugadores como Oswaldo Valenzuela, Didier La Torre o Miguel Cornejo.

Alianza Lima sitúa, como castigo, a los futbolistas criticados junto a jóvenes que cada día demuestran la calidad que tienen y siguen en búsqueda de una oportunidad a nivel profesional. Usar en la reserva a Carlos Ascues y Jean Deza sería quitarle el espacio a uno de ellos.

Hinchas de Alianza Lima no dudaron en reaccionar a la sanción de Carlos Ascues y Jean Deza. “¿Y quitarle un espacio a los chicos de la reserva? Chico debería usarlos en casos de emergencias, más no de titulares”, “La reserva no debería ser purgatorio de borrachos, estos jóvenes merecen respeto”, “Que bajen a reserva no me parece un castigo”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Victor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, indicó que le duele y fastidia que se hable más del club victoriano por temas extrafutbolísticos, en vez del trabajo que “viene desarrollando el técnico junto a los jugadores”.