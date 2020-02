Gregorio Pérez sobre el cambio de administración en Universitario: “Yo nunca viví esto” [VIDEO]

Universitario de Deportes atraviesa por unos días complicados. Gremco, principal acreedor del club crema, designó la vuelta de la administración concursal de Carlos Moreno, y la salida de los hermanos Leguía y el gerente deportivo, Jean Ferrari.

El entrenador de Universitario, el uruguayo Gregorio Pérez, informó que no le preocupa el cambio de administración y dejó en claro que su comando técnico y los jugadores “están enfocados en el partido contra César Vallejo del próximo fin de semana".

“No hay ninguna preocupación en el plantel sobre el cambio de administración. Estamos enfocados en el partido del sábado. No hablamos de otra cosa, créanlo, no tenemos que fingir. Yo nunca viví esto, pero lo tomo con mucha naturalidad, el tiempo lo dirá", dijo Pérez en conferencia de prensa realizada en Campo Mar.

“De que yo esté a gusto aquí y quiera seguir no depende de mí. Yo me dedico a trabajar, darle lo mejor al club. Esperaremos qué es lo que va a acontecer. No hay nada ni nadie que nos saque del foco del partido del sábado. Quiero estar ajeno a lo que sucede fuera, el sábado quiero regalarle el triunfo a los miles de hinchas que irán al estadio y nos verán. Yo vengo de mi casa a entrenar y vuelvo a trabajar enfocado en el objetivo", agregó.

Universitario de Deportes comparte el primer lugar de la tabla de posiciones con Alianza Universidad, con nueves puntos logrados de nueve posibles. El experimentado DT de 71 años comentó que deben seguir con la humildad de siempre para lograr el objetivo.

“El mensaje es sencillo: humildad. La misma humildad con la que empezamos es con la que tenemos que terminar. Eso está muy claro. Aquí no se subestima a nadie, nosotros somos conscientes de las falencias que tenemos y trabajamos sobre eso y sobre las virtudes que tenemos. En ese aspecto estoy muy tranquilo”, concluyó.