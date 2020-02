Inter vs. Lazio EN VIVO: pronostico, horario del partido, canal de transmisión y dónde ver a Alexis Sánchez

Inter vs. Lazio EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la Serie A este domingo 16 de febrero. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN a partir de las 14:45 horas (horario Perú) en el estadio Olímpico de Roma. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Inter vs. Lazio EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Inter y Lazio, goles, incidencias de los futbolistas y más.

La Lazio (3º) y el Inter (1º), que sueñan con poner fin al largo reinado de la Juventus (2º) en la Serie A, se enfrentan el domingo en la 24ª jornada de una competición que tiene a sus tres candidatos en solo un punto.

El Inter, empatado a puntos con la Juventus (54) pero con mejor diferencia de goles, viene de perder 1-0 en su estadio ante el Nápoles, el miércoles en la ida de semifinales de la Copa de Italia.

La Lazio, más descansada al no tener compromiso de Copa en medio de la semana, tiene la oportunidad de continuar su espectacular racha ante un rival directo.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi, Lazio, no pierde desde la jornada 5ª, con 13 victorias y dos empates en sus últimos 15 partidos. Sin embargo, el Inter también llega en buen momento tras batir 4-2 al clásico rival por Serie A.

Inter de Milán vs. Lazio EN VIVO ONLINE: Horario del partido por la Serie A

El inicio del partido en donde jugará el futbolista de nacionalidad chilena, Alexis Sánchez, será a las 3:45 p.m. si estás en Chile. En caso de encontrarte en Perú, lo podrás ver desde la 2:45 p.m.

- México – 2:45 p. m.

- Ecuador - 2:45 p. m.

- Perú - 2:45 p. m.

- Colombia - 2:45 p. m.

- Venezuela – 3:45 p. m.

- Bolivia - 3:45 p. m.

- Chile - 3:45 p. m.

- Argentina - 4:45 p. m.

- Uruguay - 4:45 p. m.

- Brasil - 4:45 p. m.

¿Quien ha pasado su día de cumple entrenando para el #LazioInter ? 😜 pic.twitter.com/UBT3FqYRpV — Inter (@Inter_es) February 14, 2020

