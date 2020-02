Con un lujo: la primera asistencia de Fernando Pacheco en Fluminense [VIDEO]

Definitivamente no pasó inadvertido. Fernando Pacheco sumó su segundo partido en el Fluminense y, pese a la derrota por 3-2 contra Flamengo, el peruano aprovechó los minutos que estuvo en cancha para llenarle los ojos a su entrenador y ser considerado en los encuentros sucesivos.

El atacante comenzó como suplente, pero tuvo su oportunidad a los 12′ del segundo tiempo, cuando sustituyó a Wellington Silva en el momento más difícil para su equipo, pues caían 3-0 ante el Mengao en el clásico por el Torneo Carioca.

Cuando el reloj marcaba los 26′ del complemento, Pacheco apareció para asistir a Evanilson con un buen pase de taco, ocasión que el delantero aprovechó para marcar el 3-2 para el ‘Flu’.

Diez minutos después, ‘Pachegol’ anotó un tanto con una gran definición al palo izquierdo del arco del Flamengo ante la salida del portero. Lamentablemente, la jugada quedó invalidada por posición adelantada.

Sobre el final, cuando faltaba un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario, un forcejeo en el área del equipo rubronegro terminó con el ex Sporting Cristal siendo derribado. No obstante, el árbitro no señaló penal a favor del conjunto Tricolor.

Como resultado de la derrota, Fluminense fue eliminado en semifinales de la Taca Guanabara, la primera rueda del Campeonato Carioca. Pacheco podrá tener su revancha cuando se dispute la Taca Río, donde buscará consolidarse en el conjunto brasileño de cara al inicio del Brasileirao.