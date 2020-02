Atlético de Madrid vs. Valencia [EN VIVO] por LaLiga: fecha, hora y canal del partido

Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO | Ver Atlético vs. Valencia Gratis por Internet | LIVE STREAMING | Se enfrentan este viernes 14 de febrero (EN DIRECTO vía DirecTV Sports, SKY HD, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 24 de la Liga Santander. Este partido se jugará en Mestalla y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Horario del partido Atlético de Madrid vs. Valencia

El Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO, dos de los clubes más importantes de España y que solo se llevan dos puntos de diferencia en la tabla de posiciones de la Liga Santander, está programado para 9:00 p. m. (hora española). Sin embargo, también te dejamos los horarios de este duelo en otros países:

- Atlético de Madrid vs. Valencia en México - 2:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Perú - 3:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Ecuador - 3:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Colombia - 3:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Estados Unidos (Florida, Whasington, Nueva York y Miami) - 3:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Venezuela - 4:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Bolivia -4:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Paraguay - 5:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Chile - 5:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Argentina - 5:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Uruguay - 5:00 p. m.

- Atlético de Madrid vs. Valencia en Brasil - 5:00 p. m.

La apretada y numerosa pugna por la tercera y cuarta posición; la irrupción inminente de los octavos de final de la Liga de Campeones y la insistente irregularidad disparan la presión del Atlético de Madrid y el Valencia, enfrentados este viernes en Mestalla por más que tres puntos y por un lugar ventajoso en una carrera a la Champions que ya no admite ni relajación ni duda, sino mucha más fiabilidad.

El Atlético de Madrid es cuarto en La Liga, con 39 puntos; el Valencia es séptimo, con dos menos. Por delante surge el Getafe, tercero con 42, y entre medias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inalcanzables Real Madrid y Barcelona en los dos primeros puestos, sólo hay dos plazas libres para la Liga de Campeones del año que viene entre tantos equipos, dentro de una competición estresante.

El Valencia afronta este duelo sin poder obviar que el miércoles, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, se juega buena parte de sus opciones de seguir adelante en la máxima competición europea, por lo que el once de Celades podría estar mediatizado por esa situación, algo parecido a la que se vio la fecha pesada ante el Getafe, club que los goleó por 3-0.

Para este encuentro, Celades no podrá contar con los lesionados Rodrigo Moreno, Jasper Cillessen, Ezequiel Garay, Manu Vallejo y Francis Coquelin, así como Florenzi por sanción.

El Atlético de Madrid está ante una situación parecida. Imposible La Liga, a trece puntos del liderato del Real Madrid, se centra en la Champions. Tanto o más que en la competición en sí misma (asoma ya el temible Liverpool el próximo martes en el partido de ida de los octavos de final en el Wanda Metropolitano), en garantizar su participación en ella la próxima temporada; un objetivo crucial en duda entre tanta irregularidad.

Es una situación tan desconocida como inquietante para el bloque de Simeone, que ha reencontrado el triunfo (1-0 al Granada), pero mantiene su preocupación por cómo de desenvuelve sobre el terreno de juego, porque aún le falta la contundencia que le exige tales aspiraciones, sobre todo en ataque (23 goles en 23 jornadas), porque aún no es el Atlético que pretende y porque fuera apenas gana.

En esta temporada, por ejemplo, solo ha vencido en tres de sus once salidas en la Liga Santander. Y en sus últimos 19 desplazamientos en el torneo —los ocho del pasado curso más los once del actual— ha logrado nada más 24 de los 57 puntos en litigio, con seis victorias (un 31 por ciento), seis empates y siete derrotas.

Canal de transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Valencia

Para ver EN VIVO y EN DIRECTO Atlético de Madrid vs. Valencia por la Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión si estás en España: Movistar+ LaLiga, MiTele Plus y DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Brasil: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Atlético de Madrid vs. Valencia: alineaciones probables del partido por Liga Santander

Valencia: Domenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Jaume Costa; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Ferrán; Guedes o Gameiro y Maxi Gómez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saúl; Vitolo o Morata y Correa.