‘Chorri’ Palacios sobre derrota de Cristal: “Me dio pena verlo de esa manera”

No se guardó nada. El exjugador y referente de Sporting Cristal, Roberto el “Chorri” Palacios se mostró apenado por la derrota de los rimenses por 4 a 0 contra el Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

El “Chorri” aseguró haber sentido mucha tristeza por la forma en cómo jugó Sporting Cristal y agregó que le dio ganas de ingresar a la cancha para evitar tan lamentable derrota que deja con pocas chances al equipo peruano.

“Faltó muchísimo, no entendían que estaban jugando una pre libertadores para poder estar en la Copa Conmebol (…) Faltó fortaleza para quitar la pelota, el equipo ayer me dio pena verlo de esa manera, es más hasta me quería meter yo a la cancha para poder ayudarlo y hacerlo despertar”, sostuvo en una entrevista para Capital.

Asimismo, lanzó una crítica al técnico de Cristal, Manuel Barreto. Sostuvo que le faltan quemar varias etapas para llegar a dirigir a un club tan grande como Sporting Cristal.

“Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a un equipo importante como Sporting Cristal. Se sacó la Tinka. Un técnico tiene que quemar etapas", señaló Palacios.

Cristal no la tendrá fácil en el partido de vuelta por la Copa Libertadores. Deberá anotar como mínimo cuatro goles al Barcelona el próximo 13 de febrero cuando se enfrenten en el estadio Nacional de Lima.