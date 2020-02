Universitario: Ferrari amenaza con acudir al TAS por supuesto fichaje de Racing a Enciso [FOTO]

En las últimas horas se comentó sobre supuesto fichaje de Racing de Argentina a uno de las promesas del club Universitario de Deportes, Sebastián Enciso, sin embargo, el camino de dicha ‘contratación’ no habría sido bien dirigido.

Tras difundirse la información en los medios de comunicación, Jean Ferrari - gerente deportivo de la 'U'- usó sus redes sociales para aclarar que la dirigencia merengue no está al tanto de ningún fichaje del juvenil.

Universitario: Jean Ferrari sobre Sebastián Enciso

El exjugador de Universitario manifestó su molestia por la -aparente- salida de Sebastián Enciso, quien ganó notoriedad en las divisiones menores de la 'U' tras registrar más goles (43) que Edison Flores y Andy Polo en su categoría.

“Veremos, los futbolistas cuando están inscritos en un club no pueden salir sin autorización, ya tendré la comunicación con Racing, no se adelanten", inició Jean Ferrari para luego anunciar que no tendría problemas en acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. "Si tenemos q ir hasta el TAS lo haremos”, señaló.

Jean Ferrari responde por supuesto fichaje de Sebastián Enciso a Racing.

De acuerdo con el gerente deportivo de Universitario, Racing de Argentina no podría firmar ningún vínculo con Enciso ya que se trata de un jugador que pertenece al equipo de Ate.

“Es jugador de menores donde participa en el federativo, cuando hay interés de algún club por alguno de nuestros menores entonces los clubs y la familia se deben poner de acuerdo y hay documentos por hacer y permisos por cumplir, no es tan fácil como se quiere decir...”, expresó Jean Ferrari.

Twitter de Jean Ferrari.

Asimismo, el diario Libero aseguró que detrás de este movimiento estaría Marcelo Houseman, un agente argentino con antecedentes de realizar este tipo de operaciones que perjudican a la institución en mención, en este caso a Universitario.