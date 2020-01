Presidente de Boca: “Como le dicen el ‘Káiser’, que haga todo lo que tiene que hacer”

Carlos Zambrano ha sido presentado como nuevo jugador de Boca Juniors en horas de la tarde. El ‘Káiser’ estuvo acompañado del 'Patrón’ Jorge Bermúdez y el presidente ‘Xeneize’, Jorge Amor Ameal, quien tuvo palabras de elogio para nuestro compatriota.

De arranque, Ameal dejó en claro que el apelativo del ‘Káiser’ debe significar algo en el campo: “Espero que Carlos Zambrano, como le dicen el Káiser, haga todo lo que tiene que hacer”.

Al comienzo de la conferencia, el presidente de Boca Juniors resaltó el paso de todos los peruanos por el cuadro ‘Xeneize’ y el cariño que tienen por nuestros compatriotas. “En momentos difíciles, estuvieron al lado nuestro y ahora vamos a repetirlo”.

“Viene con la familia, que la tenemos por acá, excelente familia, muy buena gente. Todos sabemos lo que es el pueblo peruano”, continuó Jorge Ameal.

"ESTOY CUMPLIENDO UN SUEÑO QUE TENGO DE PEQUEÑO"#TardeRedondaFOX | Carlos Zambrano habló en su presentación como nuevo refuerzo de Boca Juniors. pic.twitter.com/Jvp9fjs1qA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 31, 2020

En la conferencia, Carlos Zambrano reveló que estaba en Argentina hace 8-9 días y, al escuchar el nombre de Boca, le cerró las puertas a los demás clubes e hizo de todo para llegar al ‘Xeneize’: “Es un sueño que tuve de pequeño. Estoy muy contento de estar acá”, comentó a su llegada.

El ‘Káiser’ resaltó que prefieren que la gente lo critique por lo que haga en el campo, pues no es de resaltar todas sus características: “No soy de hablar de ello, prefiero que me vean en la cancha y me critiquen ahí, que el hincha me vea y me critique por lo que haga ahí”.

Finalmente, Jorge Ameal reveló que Carlos Zambrano prescindió de grandes ofertas económicas para venir a Argentina. El defensor peruano llega a Boca Juniors por tres temporadas.