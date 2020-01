Liga MX: Germán Berterame hace un llamado a la paz ante partido San Luis vs. Necaxa

Este domingo se llevará a cabo un partido entre el Club Atlético San Luis y el Club Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, México, como parte de la Liga MX. Este acontecimiento recuerda la rivalidad que existe entre los aficionados de ambos equipos, ya que se han presentado hechos violentos en encuentros pasados.

Ante esta situación el mediocampista argentino Germán Berterame, miembro del San Luis, ha hecho un llamado a los seguidores de ambos equipos para evitar la violencia y disfrutar del evento deportivo.

“Por ahí me platicaron que existe cierta rivalidad o mucha con Necaxa, y mi mensaje es que nuestra afición que asista al estadio disfrute el partido, el fútbol es un deporte que no tiene porque haber violencia, si gritas un gol hacerlo con toda la fuerza pero no ofendiendo al rival, y quien resulte ganador respetarlo, pues al final es solo un juego”, expresó Berterame.

Además, el deportista argentino se pronunció sobre el denominado ‘grito homofóbico’ prohibido por la FIFA, el mismo que ya se ha presentado en juegos pasados como el de Atlas contra Puebla.

“Ya hubo el caso de suspender un estadio por grito homofóbico, algo que no me había tocado ver, por lo que también en ese sentido espero que el comportamiento tanto de la gente de Aguascalientes como de San Luis sea respetuoso con quienes asistan y jueguen el partido”, comentó.

Berterame y ‘Tunita’

Germán Berterame es recordado por un hecho que se volvió viral a inicios del 2020 durante un partido contra el ‘Cruz Azul’. Durante el minuto 26 del partido, una perrita callejera entro a la cancha de fútbol, por lo que tuvieron que detener el partido.

El delantero argentino aprovechó el momento para cargar a la perrita en brazos y sacarla del campo, no sin antes recibir caricias por parte del can.

Germán Berterame tuvo que cargar al perro para que no sufriese daño alguno.

Luego del hecho, el Club Atlético de San Luis hizo una búsqueda a través de redes sociales para localizar al animal, a quien posteriormente adoptaron y bautizaron con el nombre de ‘Tunita’.