Liga MX: Rubens Sambueza y su deseo de retirarse del fútbol jugando por el América

Rubens Sambueza, mediocampista ofensivo de 36 años que juega en la Liga MX, tiene como deseo de retirarse del fútbol jugando por el América. Desde el año 2019, viene jugando por el Pachuca en el que ha participado en 18 partidos y tiene anotado un gol.

El popular “sambu”, quién llegó al club amarillo en el año 2012, consiguió dos campeonatos nacionales durante las temporadas 2013 y 2014, dos ConcaChampions en los periodos 2014-15 y el 2015-16. Fue en ese último torneo donde lo premiaron como Balón de Oro al mejor jugador del campeonato. Durante todo ese tiempo, la hinchada lo reconoció como uno de los referentes del equipo, incluso llegó a ser capitán de la escuadra americanista.

Pude entrevistar hoy a Rubens Sambueza y la tiene clara...



“Mi ilusión es regresar al América y retírame ahí, terminar mi carrera con la camiseta del América”



Sus palabras en @ESPNmx pic.twitter.com/npy3MNe30z — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) January 24, 2020

Cuando le tocó partir en el 2017, pasó por los equipos de León y Toluca, donde tuvo actuaciones destacadas consiguiendo dos finales: una por la Liga MX y otra por la Copa MX. Actualmente viene jugando por el Pachuca, siendo este su tercer equipo desde que salió del América.

Sin embargo, a pesar del paso de los años, su cariño por las águilas no ha disminuido y esto lo manifestó en una entrevista a ESPN: “Mi ilusión es regresar al América y retirarme ahí, terminar mi carrera con la camiseta del América”. Si bien hubo una oportunidad para que su regreso se hiciera realidad, las negociaciones no prosperaron debido a que los directivos del club “amarillo” no deseaban tenerlo en sus filas. Por ahora, todo sigue quedando en un deseo del jugador, y también, del actual técnico del equipo del “nido”, Miguel Herrera.

PUEDES VER Todos los partidos de fútbol HOY, viernes 24 de enero de 2020