Universitario de Deportes 1-1 Carabobo: Punto de partida

El favoritismo es una condición que se tiene que ratificar en la cancha. Nunca se gana antes de jugar −ni por la táctica, nombres o historia− y al final Universitario termina pasando muchos sustos para rescatar un empate que tiene un sabor agridulce. La falta de eficacia en el último toque y la figura del portero Hernández aparecen como explicaciones para este empate con Carabobo FC que deja abierta la llave, que se define el próximo martes en el Monumental.

En un país lleno de problemas como Venezuela, el fútbol aparece como un lujo, una isla dentro de un mar de preocupaciones. Con un estadio con poco público, el local salió a presionar e incluso pudo abrir el marcador, pero el poste salvaba a los merengues. El equipo de Gregorio Pérez tiene en Jonathan Dos Santos a su as bajo la manga. Dos cabezazos que saca el golero, otro de Alonso que se va por arriba.

La sensación de superioridad no se veía reflejada en el resultado y apenas iniciado el segundo tiempo, un error en salida de Aldo Corzo acaba en un centro preciso que conecta Edson Tortolero para abrir el marcador. Muchos lo veían casi como un milagro, un oasis para un equipo con amistosos sin buenos resultados y problemas para armar el plantel. El heroísmo de ganarle a la adversidad.

Con el resultado en contra, Pérez decidió el ingreso de Luis Urruti en lugar de Alejandro Hohberg, que no llegó a ser tan determinante como en otras ocasiones. El uruguayo aprovecha su velocidad para hacer daño. Faltando 15 minutos, Alexander Succar entró por Millán y el esquema cambia para tener dos delanteros. Pero más no siempre significa algo mejor, aunque en esta oportunidad la ‘U’ aprovechó el tener mejor rendimiento físico para llegar al empate. Un mal despeje de la defensa acaba en los pies de Dos Santos, uno de los más insistentes, y con un remate de zurda que se desvía en un rival por fin puede vencer al portero Hernández, una de las figuras del partido.

26 remates, mayor posesión que el rival, pero no llegó otro gol. Un cabezazo de Barco, otro de Alonso, un tiro de Succar que se estrella en el poste. Muchas ocasiones en los últimos minutos, pero el balón no volvería a entrar en el arco. Errores por corregir y aunque con un empate sin goles en la vuelta la ‘U’ estaría avanzando a la siguiente ronda previa de la Copa Libertadores, deberán buscar un triunfo que los llene de confianza en un torneo que es la obsesión de todos los hinchas. No hay que pensar en escenarios ni favoritismo, sino demostrarlo en la cancha.