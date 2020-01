Liverpool pide perdón a Patrice Evra, tras 9 años del ataque racista de Luis Suárez

Tuvo que pasar 9 años para que el Liverpool le pida perdón a Patrice Evra por el acto discriminatorio que sufrió por parte del Luis Suárez, actual jugador del Barcelona, en el año 2011.

Antes de llegar al Barcelona, Luis Suárez era la figura del Liverpool. Sin embargo, su pasado en la Premier League le dejó muchos sucesos polémicos que le provocó varias sanciones, entre ellas está el insulto racista contra el jugador francés Patrice Evra, en ese entonces jugador del Manchester United.

Este fin de semana, ambos clubes se volvieron a enfrentar por la Premier League y Evra aprovechó para develar la carta que le entregó recientemente el Liverpool, lo que le causó emoción, según el diario británico Mirror.

“Recibí una carta personal de Peter Moore y realmente me conmovió. Me dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde ya que el incidente ocurrió hace nueve años. La carta realmente tocó mi corazón, porque estuve durante mucho tiempo muy decepcionado”, relató Patrice Evra a la cadena Sky Sports Football.

Evra también explicó que la postura del Liverpool, apoyando a Luis Suárez, le dolió mucho durante años, ya que nunca recibió una disculpas del club. Sin embargo, la carta, agregó, le demostró que aún hay personas honestas en la institución.

“Ahora puedo ver personas realmente honestas trabajando para este club y ahora tengo aún más respeto por el Liverpool porque lucha contra un problema de la humanidad”, sentenció.