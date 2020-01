Barcelona vs. Granada EN VIVO vía ESPN2: con Messi por la fecha 20 de LaLiga

Barcelona vs. Granada EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la Liga Santander este domingo 19 de enero del 2020. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 15:00 horas (horario peruano) en el ‘Camp Nou’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre el Barcelona vs. Granada EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Barcelona y Granada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El estadio Camp Nou vivirá este domingo su primer día de Quique Setién como técnico del Barcelona, una nueva etapa después de la destitución del estratega Ernesto Valverde.

La llegada de Quique Setién a tienda blaugrana intentará recuperar el estilo, la presión y que el barcelonismo vuelva a soñar con un entrenador con la etiqueta ‘cruyffista’.

No hay muchas pistas sobre si habrá una revolución desde el once o si Quique Setién tanteará el terreno para ver la mejor manera de sacar partido de su equipo.

Eso sí, los equipos de Setién suelen jugar con un 3-5-2 o un 4-1-4-1 además del clásico 4-3-3 instaurado en el libro de estilo barcelonista, pero las bajas también le pueden generar dudas; como la de Luis Suárez u Ousmane Dembélé.

¿Cuándo es el partido Barcelona vs. Granada?

El partido entre Barcelona y Granada EN VIVO ONLINE por la vigésima jornada será este domingo 19 de enero desde el estadio ‘Camp Nou’ de Cataluña.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

Barcelona vs. Granada EN VIVO en México: 2:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Perú: 3:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Colombia: 3:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Ecuador: 3:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Bolivia: 4:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Venezuela: 4:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Argentina: 5:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Brasil: 5:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Chile: 5:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Paraguay: 5:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en Uruguay: 5:00 p.m.

Barcelona vs. Granada EN VIVO en España: 9:00 p.m

¿Dónde ver el Barcelona vs. Granada?

La transmisión EN VIVO del partido entre Barcelona vs. Granada por la Liga Santander será televisada EN DIRECTO por la cadena internacional ESPN 2.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina