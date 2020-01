Alexandra Horler arremetió contra Bengoechea: “Estoy decepcionada de sus declaraciones”

La reconocida periodista Alexandra Horler expresó su disconformidad con las declaraciones que tuvo Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, sobre los actos extradeportivos de Carlos Ascues y Jean Deza; quienes fueron captados en una fiesta nocturna.

“Estoy decepcionada de las declaraciones de Pablo Bengoechea. Lo que hicieron los futbolistas y las declaraciones del entrenador son todo lo que está mal en el fútbol", atinó en primera instancia Alexandra Horler.

"Es avalar esa cultura chicha de la que hablamos a veces en el país, de sacarle la vuelta a todo y justificarlo y creer que podemos vivir así, como si viviéramos en una chacra. Lo mismo están haciendo en Alianza Lima al tratar de justificar estas acciones. Estoy realmente decepcionada”, agregó la panelista de Exitosa Deportes.

“A mí no me importa que no haya habido cámaras dentro de esa casa, porque no hay que ser brillantes, ni hay que ser pitonisos, para saber qué hacen reuniéndose a esas horas de la madrugada. El fútbol es disciplina y responsabilidad”, subrayó Horler en el medio local.

Horler también se pronunció sobre la postura que mostró Pablo Bengoechea, luego que éste cuestionara a un periodista que acudió a su rueda de prensa y le preguntara “¿a qué hora te acostaste el sábado?”.

“Me parece una falta de respeto que Bengoechea se dirija a los periodistas diciéndoles, ‘a qué hora te acostaste tú el sábado’. Los periodistas no somos atletas profesionales. Digan lo que digan, el futbolista depende de su estado físico”, acotó Alexandra Horler.